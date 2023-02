Extranjero indica que hay influencia venezolana en el Perú y genera debate en redes

26/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Detalles venezolanos en Perú. El usuario de Tik Tok @triboxx publicó un video en su cuenta de dicha red social, en donde muestra un detalle que observó en un negocio de hamburguesas peruano. En la descripción del video, el usuario indicó lo siguiente: "Influencia venezolana en el Perú".

Cabe señalar que, la grabación del usuario "Triboxx" cuenta con miles de reproducciones y con casi dos mil 'Me Gusta' y varios comentarios.

Varios usuarios se manifestaron al respecto y señalaron que no hay ninguna influencia venezolana en el Perú; sin embargo, otros respaldaron su postura e indicaron que sí hay influencia venezolana.

"¡No influye! No quieren perder cliente nada más, obvio", "En tus sueños", "Eso no es influencia cultural, no hay mestizaje, porque siguen separadas cada comida", "En mi alacena hay harinapan siempre", "A verdad, no pasa nada", "Eso es cierto, soy peruana y me encanta el pepito y muero por el pabellón", "Desde luego que sí , es lo bueno de las migraciones", "El cruce de culturas, comidas etc", "Sí hermanito, y eso se va a sentir más fuerte en unos años más", "Yo le compro a mi vecina y le dije que empezará a preparar salsas venezolanas y ahora a muchos vecinos les gusta", "Me parece muy bien solo que todas las personas se quedaron con la imaginación que todos son malos y eso no es así", fueron algunos de los comentarios.