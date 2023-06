¡Gran ejemplo! Hombre ahorró durante dos años y la cantidad de dinero sorprendió a todos

Un carnicero de México, fue el centro de atención en las redes sociales en los últimos días, ya que, decidió romper el "chanchito" después de ahorrar durante dos años y se encontró con una sorpresa que superó todas sus expectativas.

El instante en el que el hombre tomo la decisión de romper el "chanchito", fue registrado en video, donde se logra apreciar la emoción y alegría de sus seres queridos al descubrir la cantidad de dinero que había logrado reunir durante todo este tiempo, incluso quedaron sorprendidos mientras contaban los billetes y las monedas.

Asimismo, se puede ver que la hija del dueño de la alcancía no pudo contener su admiración y expresó que quisiera poder tener la capacidad de ahorro de su padre. Sin lugar a dudas, el hombre demostró una gran capacidad para guardar cada céntimo durante 24 meses.

Tras contar con sumo cuidado el dinero entre billetes y monedas, aseguraron que el total ascendía a 70 mil pesos mexicanos, es decir, 19 mil dólares, generando el sombro y admiración entre los usuarios de TikTok por tan alta cifra.

Cabe precisar que la historia completa fue publicada en una serie de cuatro videos, al final, la hija explicó que su padre ya había gastado todo lo ahorrado, una parte en productos para su comercio y otra decidió invertirla también con la vista puesta en su trabajo.

Las repercusiones del video viral, que mantuvo atentos a sus seguidores de la red social china, no se hicieron esperar debido a que entre toda la historia se acumuló más de 67 millones de reproducciones. Es así, que los comentarios se podían leer diversas expresiones.

"Con razón no tenemos cambio en la tienda", "Yo me pregunto por qué nunca hay cambio en los bancos", "Mucha suerte en sus negocios señor, hoy me compré mi alcancía, gracias", "¡Wow, qué paciencia la del señor para esperar dos años y medio!", "Voy a seguir su ejemplo", escribían los usuarios.