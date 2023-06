"Spanglish": Extranjero recibe perro que solo obedece órdenes en español, pero su dueño habla en inglés

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Si de aprender un idioma se trata, hay que ponerle empeño, mucha paciencia y buen humor. Es así como un ciudadano extranjero recibió un perro para que le ayude en su aprendizaje del español, pero no contó en que solo recibiría sus órdenes en nuestro idioma y no en su original inglés.

"Dame la mano"

El clip viral titulado: "Le regalaron un perro que solo entiende español" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @jdr_ruiz y ha desatado la risa de miles de internautas.

Este video nos muestra a un hombre, aparentemente mayor, que está dándole órdenes al singular perrito en su idioma nativo, pero no le hace caso; sin embargo, cuando lo hace en español de inmediato la mascota se pone en acción.

El video viral comienza enfocando a un pitbull de color chocolate con blanco quien mira atentamente a su nuevo amo.

El hombre por su parte reniega del regalo que le hicieron: "Maldita sea, man. Estos me dieron este m*... perro gratis para saber cómo hablar español". Y el canino se voltea y mira fijamente a su dueño como esperando sus órdenes.

Es en ese momento, que el extranjero empieza sus lecciones orales y prueba diciendo: "Ven aquí" (pero en su idioma nativo), a lo que el perro no se inmuta.

Cuando le dice: "¡Vente!" El can salta hacia su dueño rápidamente. El dueño para evitar que entre en contacto con él cambia de orden: "¡Siéntate!", y el animalito obedece automáticamente.

Luego, cambia de instrucción: "¡Dame la mano!", y el perro vuelve hacia su dueño.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas en la plataforma china cuentan con miles de reproducciones, 1.9 millones de reacciones, 14.4 mil comentarios, 39.3 mil compartidos.

Como era de esperarse los comentarios ante este video no tardaron en mostrarse; muchos de ellos en tono de sarcasmo de lo que podría pensar el canino al oír las órdenes de su amo aprendiz."El perro: qué layos dijo", "el perro: ningún afternoon, ni un hello, aquí tú me hablas español", "el perro: yo no english, yo spanish", "perrín: en la adopción no decía nada de ser bilingüe humano, jajaja"

Un usuario de Tik Tok no dudó en recomendarle al estudiante de idiomas en que "configure" a su mascota: "Entras en configuración del perro, entras a idiomas, eliges inglés, lo reinicia y listo, ya tienes el perro configurado al inglés", dijo en tono sarcástico en Tik Tok.

Tal cual instructor de idiomas, un peculiar perro de un ciudadano extranjero muestra sus dotes de enseñanza recibiendo órdenes solo en español. Esto se ha viralizado rápidamente y desató la risa de millones de usuarios de esta red social.