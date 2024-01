Hincha de Alianza en polémica por su respuesta al ser consultado sobre Concha: "¿Quién es? No lo conozco"

En el marco de la reciente Noche Blanquiazul de Alianza Lima, la comunidad de aficionados del equipo victoriano expresó diversas reacciones. Sin embargo, una declaración particular generó controversia, cuando un hincha al ser consultado sobre Jairo Concha, nuevo fichaje de Universitario de Deportes, emitió una respuesta que se viralizó en TikTok.

A través de la plataforma TikTok, un reportero de ATV Deportes abordó a un seguidor aliancista para conocer su opinión sobre el desempeño de su equipo. A pesar de la positividad inicial, la situación tomó un giro inesperado al cuestionarle sobre Jairo Concha, a lo que el hincha respondió desconcertantemente, planteando dudas sobre su conocimiento del jugador.

"No (se hizo extrañar) ¿Quién es? ¿Tú lo conoces? No lo conozco, no sé quién es. Creo que es de segunda, ¿No? ¿Creo que es el que gritaba los goles de Alianza?", dijo el hincha blanquiazul.