Joven regala juguete sexual a su madre y ella sorprende con su reacción: "Le voy a sacar provecho"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven creadora de contenidos generó las risas de su familia al regalarle a su mamá un juguete sexual.

Muchas personas no dudan en hacer felices a sus progenitores, y mostrarse siempre agradecidos con ellos por todo su amor y apoyo incondicional que les brindan sin importar la edad que tengan. Algunos deciden dar regalos y otros crear momentos inolvidables a su lado.

En el material audiovisual, de solo 39 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Daniela le hizo un regalo muy extraño a su mamá: un succionador íntimo.

"¡Que lo abra!", comenzó diciendo en su video y prosiguió a entregarle el paquete envuelto a su madre. "¿Qué será?", preguntó ella antes de abrir el misterioso regalo. Cuando vio que se trataba de un juguete sexual.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en aplaudir a la joven por sacarle una sonrisa a su mamá con su peculiar detalle. El clip obtuvo alrededor de 2 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Por otro lado, algunos usuarios felicitaron a ambas mujeres por demostrar que a pesar de ser madre e hija, comparten una gran confianza.

"Creí que era succionador para los poros negros de la nariz", "le regalo eso a mi mamá y me lo tira por la cabeza", "pensaba que era un succionador de labios, "lo que voy a querer para el día de las madres", "ese es un regalo entre personas maduras!!! amé!!!", "qué padre relación mamá e hija, pero noo, para nada me gustaría que mis hijas me regalaran algo así", "su momento medias de abejita", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.