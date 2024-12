Hombre acepta que su esposa tenga AMANTE; pero le pide que NO se enamore: "Me da miedo"

Un hombre generó polémica en redes sociales tras contar que decidió aceptar el pedido de su esposa de tener un amante para que pueda complacerla, pero él tiene miedo de que "el amor de su vida" se termine enamorando de esa tercera persona.

A través de un artículo de 'Querida Abby' del medio de comunicación New York Post, una sección que habla de relaciones extramaritales, se conoció el caso de un hombre, que decidió mantener en reserva su identidad y contó que lleva alrededor de 30 años casados con la mujer que calificó como "la más increíble del planeta".

Según su relato, su esposa es una entrenadora personal y su condición física es la mejor a comparación de la suya, que no le permite desempeñarse como ella espera en la intimidad. Es por esa situación que ella le pidió poder incluir a otro hombre en su relación.

"Me preguntó si podía hacer que sus necesidades (en la cama) fueran atendidas por un hombre joven al que entrena", expresó. A lo cual, él solo contestó estar "de acuerdo con eso" porque desea verla feliz. Sin embargo, le puso una condición.

"Que no se enamore de esa persona" , explicó, puesto que teme que el aceptar un tercero podría hacer que su esposa se enamore por sus "movimientos" y se olvide por completo de su verdadero amor hacia él.

Como era de esperarse, el caso se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar al hombre por aceptar el pedido de su esposa, ya que con ello peligraría su matrimonio. Otros le aconsejaron mejor dar por finalizado su amor y seguir adelante.

"Para eso mejor que se separe", "un buen varón no acepta esas cosas", "qué tan chiquito debe ser tu amor propio para aceptar eso", "así hay muchos", "el amor hace cosas que no están bien y aún así al final no funcionará, una cosa es placer y otra el amor", "Dios la libere de esa mujer", expresaron los internautas en Facebook.