Una mujer sorprendió a todos con su inesperada reacción y semblante durante la misa de su boda al lado de su pareja, quien sería un hombre mayor. Los internautas cuestionaron que la mujer no estaría conforme con quien compartiría "el resto de su vida".

Muchas parejas deciden dar el siguiente paso en su relación y jurarse amor eterno en el altar. Sin embargo, no todos se verían emocionados, puesto que no lo harían junto a su ser amado por distintos motivos y circunstancias.

Según el material audiovisual, de solo un minuto y nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja está frente a un sacerdote en su ceremonia religiosa rodeado de sus familiares y seres más queridos. Sin embargo, todos pensaban que la novia se luciría emocionada de vestir su vestido blanco, pero impactó con su semblante.

La mujer, quien aparentaba ser menor que su futuro esposo, se mostró acongojada y con el rostro de tristeza, así como de preocupación. La fémina incluso miraba el suelo mientras sostenía su ramo. Su pareja la veía desconcertado como tratando de averiguar si es que se estaba arrepintiendo o no de su decisión de unir su vida para siempre a la suya.

"¿Por qué no le hace caso al don?", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de reacciones y alrededor de 33 mil reproducciones en la famosa plataforma china de TikTok.

Como era de esperarse, la escena generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en cuestionar a la mujer por aceptar casarse con una persona por quien no tendría "fuertes sentimientos" e incluso aseguraron que el motivo para que esté de novia sería "un interés económico".

Por otro lado, algunos usuarios aseguraron que quizás solo fue la reacción por los nervios del momento, porque ahora viviría una nueva etapa de su relación.

"La pobre ni siquiera sonrió en su propio matrimonio", "se nota que hay algo raro ahí, su rostro lo dice todo", "¿fue esta boda por amor o por obligación?", "el dinero los hace guapos", "tan mal está la situación para llegar a esos extremos", "no me va a tragar la pobreza", "el novio está bien asustado", "para el dinero no hay edad", expresaron en TikTok.