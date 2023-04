Hombre acude al concierto de Alejandro Sanz y ve partido de Alianza el mismo tiempo: "Felices por partida doble"

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven que asistió con su pareja al concierto de Alejandro Sanz, no quiso perderse el partido que disputó Alianza Lima y Libertad, como parte de la Copa Libertadores. Los usuarios que vieron el clip en TikTok, no dudaron que bromear sobre el hecho.

En el video publicado por el usuario @robxreyna, se puede observar que el hombre utilizó una de las mesas que habpian en el lugar para poner su celular, el cual reproducía el canal oficial de la Copa Libertadores. Mientras observaban las jugadas del equipo blanquiazul, escuchaban de fondo el desenvolvimiento del artista español. El curioso hecho causó la sorpresa de otra joven, quien decidió registrar el momento.

En el video, también se puede observar que el joven tiene abrazada a su pareja, y ella parece disfrutar el momento, aunque su novio esté mas pendiente del partido de fútbol.

El video que lleva como descripción "No puedes ver las dos cosas al mismo tiempo ¿Quién dice?", se leen en la descripción del video que ya tiene 21mil "me gusta" y más de 130mil visualizaciones. Los usuarios de Tiktok no dudaron en bromear sobre el hecho en la sección de comentarios.

"Por lo menos estuvo ahí", "Él señor cumplió y eso vale", "Ganamos", "Felices por partida doble", "Yo regalé mi entrada justamente para ver el partido, al final le di a mi mamá y mi esposa", "Yo vi a dos personas cerca de donde estaba sentado igual que tú, acompañando a sus parejas y viendo el partido", se lee entre los múltiples comentarios del video.

¿Cómo Alejandro Sanz se volvió una figura mundial de la música?

Alejandro Sanz se convirtió en famoso gracias a su talento musical y su dedicación en la industria de la música. Comenzó su carrera en la década de 1990 con el lanzamiento de su primer álbum, "Los Chulos Son Pa' Cuidarlos", pero fue su segundo álbum, "Viviendo Deprisa" (1991), el que lo catapultó a la fama.

Desde entonces, Sanz ha lanzado muchos álbumes exitosos y ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluidos 24 premios Grammy Latinos y tres premios Grammy. Su música ha llegado a audiencias en todo el mundo, con éxitos como "Corazón Partío", "Amiga Mía" y "La Tortura" (en colaboración con Shakira).

Además de su talento musical, Sanz también es conocido por su compromiso con causas sociales y humanitarias, y ha apoyado iniciativas como la lucha contra el SIDA y la promoción de la educación y la igualdad.