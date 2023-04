Shakira y su conmovedor mensaje de amor a Carlos Vives

A Shakira y Carlos Vives los une una gran amistad definida por el amor que comparten por la música y su país natal Colombia. Por eso no fue del todo una sorpresa cuando la barranquillera dedicó un conmovedor mensaje de amor a su compatriota por su legado musical.

La intérprete de canciones como "Waka waka", "La la la" y "Suerte" recurrió a Instagram para rendir sus respectivos homenajes. Para ello, publicó un video con una serie de fotografías y pequeños clips de ella y Carlos Vives. Escribió un párrafo largo y conmovedor debajo del video.

Shakira homenajea a Carlos Vives

Carlos, Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y mas extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia , no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos.

Shakira continuó su mensaje agradeciendo a Carlos Vives por popularizar los valores de la música folclórica colombiana. "Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser".

"Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto Y nos has recordado todo lo que valemos, Lo que que sentimos Y cuanto y con que fuerza llegamos a amar".