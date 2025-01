Hombre corrige a su hijo por burlarse de la ropa de otros: "Vas a botar todo lo que tienes de marca"

Un video viral muestra a un padre que, al enterarse de que su hijo se burlaba de sus compañeros por no usar ropa o zapatos de marca, decide darle una lección. Con una correa en mano, Le ordena que saque todo lo que le había comprado de marca y lo ponga en una bolsa, enseñándole que lo más importante es el respeto, no lo material.

El video muestra a un hombre decidido a corregir el comportamiento de su hijo. Tras enterarse de que el niño se burlaba de sus compañeros por no llevar ropa de marca, el padre optó por darle una lección de humildad.

Con tono firme y serio, el hombre le indica a su hijo que saque todas los zapatos de marca que le había comprado. "No quiero ningún par de zapato allí, ahorita te lo llevas a la Walmart", le ordena, mientras la madre observa en silencio.

El padre de familia no solo se enfoca en los zapatos, sino también en las casacas y otras prendas, dejando claro que no tolerará más esa actitud arrogante y materialista.

Asimismo, hace hincapié en que su hijo debe ir a la escuela con ropa de Walmart, enfrentando a aquellos compañeros a quienes estaba molestando.

Esta intervención no solo buscó corregir la actitud del niño, sino también enseñarle el valor del respeto y la importancia de no juzgar a las personas por su situación económica.

"No quieras hacer allá en la escuela como que tienes dinero, haciendo a los otros niños de menos", le explica, mostrando una clara postura contra el bullying y la discriminación.

El video rápidamente se hizo viral, alcanzando casi 750 mil reacciones en las plataformas sociales. Los comentarios de los internautas fueron mayormente positivos, celebrando la firmeza del padre en educar a su hijo sobre la importancia de la humildad y el respeto.

"Me pongo de pie. Me quito el sombrero y aplaudo un minuto en honor a ese papá", comentó un usuario, mientras otros expresaban su apoyo con frases como "¡Por más papás así! Que no se pierdan esas lecciones".