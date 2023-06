Hotel inaugura sus instalaciones a precios económicos y parejas hacen cola para ingresar tras promoción

15/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el distrito de Ate, a pocos minutos del centro comercial Jockey Plaza, un grupo de jóvenes sorprendió a los transeúntes mientras esperaban pacientemente en una larga fila para ingresar a las flamantes instalaciones de un hotel recién inaugurado.

La escena fue captada por una joven que pasaba en su vehículo y no pudo resistirse a registrar el curioso momento. El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generando asombro y especulaciones entre los usuarios.

Larga cola para entrar a hotel de Ate

El clip, publicado por la usuaria @roxydurandu, muestra cómo la joven conductora se percató de la inusual fila que se formaba en las afueras del hotel. Al menos cinco parejas aguardaban su turno para aprovechar las atractivas promociones ofrecidas por el establecimiento. La autora del video no pudo evitar expresar su sorpresa y se cuestionó: "¿Desde cuándo se hace cola?".

Según la publicidad difundida en TikTok por el hotel Asturias, la empresa lanzó una promoción de inauguración que incluye una estadía de 6 horas por el precio de S/30. Además, se destacan beneficios como la presencia de un televisor plasma, baño privado, conexión a internet, espejo en el techo, mesa de centro y más.

Si bien el hotel cuenta con diversas sedes en Lima, la promoción mencionada solo se aplica a su ubicación en Ate. El establecimiento se encuentra en la vía Evitamiento 1261, a escasa distancia del centro comercial Jockey Plaza. Además, en algunos de sus locales, los visitantes tienen la posibilidad de solicitar servicios a la habitación, como licores o comidas, brindando una experiencia más completa.

Lograron captar la atención de los usuarios

El éxito de la promoción ha generado una gran expectativa y una afluencia masiva de parejas en busca de aprovechar esta oferta especial. El hotel Asturias ha logrado captar la atención del público con su estrategia de precios económicos y beneficios atractivos, convirtiéndose en una opción a considerar para aquellos que deseen disfrutar de una estadía cómoda y accesible.

"Todos los Asturias son A1", "Dice mi amiga que ella entró, me contó que el hotel es un buen point", "Ahí me engañó mi ex, pero fue en la sede de Lince", "Lo peor es que sí hay promo", "Yo también quiero ir, solo me falta pareja", "Ahorro es progreso", fueron algunos de los comentarios en el clip viral.

Sin duda, la imagen de parejas haciendo cola para ingresar a este hotel ha dejado sorprendidos a muchos, destacando la repercusión de una promoción bien diseñada en el mercado actual.