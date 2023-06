¡Increíble! Estudiantes bailan canción de Peso Pluma como vals en su graduación

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Con sus admiradores y detractores, Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, cantante mexicano, ha generado controversia con sus peculiares temas. Sin embargo, eso no fue impedimento para que un grupo de alumnos del nivel de primaria usaran su canción "Ella baila sola" para celebrar su graduación.

¿Y "Tiempo de vals"?

En la famosa plataforma de TikTok, Irahí Julián, compartió la escena que presenció durante una fiesta de graduación a la que asistió en México. Este hombre reveló que unos jóvenes decidieron usar a su artista favorito para que esté presente en la ceremonia, dejando en el pasado el clásico "Tiempo de vals" de Chayanne.

Al inicio de la escena, los alumnos se muestran emocionados y se encuentran de rodillas esperando a que suene la canción de uno de sus artistas favoritos del momento. Luego, prosiguen con realizar su coreografía y bailar en parejas.

"Los vals en estas graduaciones", se lee en la descripción del video de 2 minutos y 47 segundos. A pesar de que la versión era en piano, muchos de los invitados, entre padres y maestros, quedaron sorprendidos por saber que no escogieron otro tema musical, ya que la letra del cantante Peso Pluma es muy controversial.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron indignados por saber que en la actualidad, muchos niños y jóvenes escogen temas como reguetón para un momento especial de sus vidas: ¡su graduación!

"Ahora sí valoro mi vals de primaria", "está bien bonita la canción", "no me río porque me hicieron bailar despacito piano", "que los de mi pueblo no vean esto", "lo bueno es que nací en otra época", "antes era la de Perfect", "en mis tiempos era Chayanne", "que los de mi pueblo no vean esto, por favor Diosito", "en mis tiempos te ponían música de Ed Sheeran o Adele", "a mí me toco el lago de los cisnes", "qué malos gustos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Otros usuarios manifestaron que los tiempos han cambiado y por ello, muchos prefieren otros temas que no sean el clásico "Tiempo de vals" u otras canciones que eran famosas en el pasado. Asimismo, algunos aprovecharon en recordar sus mejores anécdotas vividas durante su etapa escolar.

Es así como el video donde aparecen un grupo de estudiantes bailando "Ella baila sola", de Peso Pluma, como vals de graduación desató las críticas en redes sociales.