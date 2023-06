"No es para niños": Profesora se niega a poner música de Peso Pluma a sus alumnos

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales se pueden ver varios retos de baile donde suena las canciones del cantante Peso Pluma, por lo cual muchas personas de todas las edades se suman a sus gustos musicales. Es así como un video compartido en TikTok, muestra a una profesora preguntar a sus alumnos qué canción querían escuchar. La respuesta de todos causó su asombro.

"No es apto para niños"

En el material audiovisual se ve cómo todos los niños, en una sola voz, señalan "Cuando ella baila sola", tema famoso de Peso Pluma, por lo cual la joven maestra les comenta que esa "no es una canción correcta", a pesar de la insistencia de su alumnado.

"Yo quiero que pongas la canción que dice 'quiere que le ponga música para que baile la bebé'", comentó una niña, a lo que la profesora respondió: "Esas canciones son para niños, ¿no quieren que les ponga la de la patita Lulú? (...) Hay canciones que no son para niños. Esa no es una canción correcta porque no dice nada como las que cantamos aquí en la escuela", acotó la profesora.

"No lograron convencerla"

En la siguiente escena, se muestra cómo la profesora logró que sus pequeños escojan otras canciones más adecuadas para su edad como la de pin pon, la patita Lulú y otros temas más infantiles, por lo cual señaló: "No lograron convencerme".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente viral y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en apoyar la decisión de la joven profesora y en indicar que son muy niños para escuchar canciones que no tienen letras adecuadas para su edad. Otros aprovecharon en recordar las canciones que cantaban cuando eran niños y en señalar que preferían más esos temas a pesar de ser adultos.

"Maestra yo te felicito tu forma de trabajar con los niños eres una maestra de excelencia. Aquí se refleja la educación de los padres al escuchar esta", "cómo que hay canciones para niños y adultos, si yo tengo 30 y me la paso cantando la del pollito amarillito", "aplaudo eso miss, pero llegando a casa la escucharán", "yoooo cuando me piden reguetón o lo cantan, nooooo en la escuela no escuchamos eso", "yo en plena secundaria queriendo que el profesor de música que ponga lulú y ellos eligiendo la de Shakira, peso pluma y más", fueron algunas de las principales reacciones de los usuarios en TikTok.