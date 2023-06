¡Insólito! Joven universitaria se graduó usando sandalias y abre debate en las redes

En los últimos días se volvió viral en Tiktok un vídeo donde se ve a una joven estudiante utilizar sandalias durante su ceremonia de graduación y ha causado diversas reacciones en las redes sociales.

La ceremonia de graduación es un día muy importante para todos los estudiantes, ya que es la representación del fin de sus estudios universitarios o escolares. Por este motivo, muchos de ellos acuden con sus mejores calzados, acompañados de sus familiares y amigos más cercanos.

Sin embargo, otros no tienen los recursos suficientes para darse ese lujo, como fue el caso de la joven que fue captada en este evento con sandalias y, lejos de recibir críticas, los usuarios de TikTok, estos la respaldaron.

Cabe señalar que el video original fue publicado por la usuaria @vnhqok, como parte del trend de Bob Esponja "Qué es eso", muy popular en las redes sociales desde hace algunas semanas. Además, en las imágenes se observa a los alumnos de una universidad haciendo cola para subir al estrado y, de esta manera, puedan tomarse la foto oficial.

No obstante, tras enfocar el calzado de las universitarias, la cámara se detiene en las chancletas que lleva una joven.

Es importante mencionar que el clip se publicó el 15 de julio del 2022 y, hasta la fecha, ha superado los cuatro millones de reproducciones. Aunque no se dieron más detalles de esta escena, la mayoría de personas supuso que no contaba con los recursos suficientes para poder comprarse un calzado que vaya acorde al evento protocolar.

"No veo nada de malo", "Los zapatos no son tan importantes, lo importante culminar sus estudios, Felicidades", "Aquí lo importante es que se gradúe. Tuvo muchas complicaciones, pero lo hizo. No es para que se burlen", "Humilde, pero triunfadora", fueron algunos de los comentarios destacados.