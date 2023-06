¡Increíble! Joven realiza un comercial para que su hermano consiga novia pronto

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos e hilarantes como el compartido en redes sociales por la usuaria @arianerahmtulla, en la famosa plataforma china de TikTok, donde se ve cómo una joven decide crear un comercial para que su hermano consiga novia.

Fue pedido por su madre

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que la joven latina, residente en Houston, Estados Unidos, señala que su madre le insistió a que ayude a su hermano a que consiga una buena novia, ya que lleva mucho tiempo soltero.

La joven no lo dudó y decidió crear un comercial en TikTok donde comenzaba a describir las mejores cualidades de su hermano acompañado de fotografías señalando que era un hombre muy cotizado y de buenos sentimientos.

"Si estás cansada de salir con puro 'cucaracho infiel' y sientes que el amor no existe, no sufras más, te presento a este soltero disponible", se escucha en la voz en off del clip, que ha logrado alcanzar alrededor de 1.2 millones de reproducciones.

Entre las otras cualidades que destaca la joven, es que su hermano es independiente, trabajador y noble y que "no tiene hijos regados" por ahí, dejando entrever que es un hombre responsable y "el esposo de tus sueños".

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena y en señalar que sería "un buen partido", pero primero deberían concretar una cita.

"¿Se imaginan decir que conociste a tu novio/esposo por un comercial que le hizo tu cuñada?", "las madres solteras también podemos aplicar jajaja", "yo quiero un comercial igual", "imagínense que él no sepa nada y que de la nada el montón de mensajes en Instagram", "mi ciela, la mejor casamentera, no tarda en salir el muchacho", "jajajajajajaja qué buenaaa, me reí a carcajadas... Por más hermanas así", "no le den ideas a mis padres", "así solterita estoy mejor, sin explicar nada a nadie", "hasta ya casi le doy seguir al hermano", se lee entre las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la joven no dudó en agregar la cuenta de las redes sociales de su hermano, al video del comercial que tiene como finalidad conseguirle una buena pareja, tras la constante preocupación de su madre por verlo mucho tiempo soltero y no conocer los motivos de ello.