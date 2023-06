"Aprovecha cada momento": Joven se queda dormido en el cine y su novia revisa su celular

25/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas veces las inseguridades y los celos, llevan a las parejas a realizar insólitas acciones para saber si en realidad "los quieren". Es así como un video compartido en TikTok, causó el asombro de sus seguidores al ver el preciso momento en que una joven decide aprovechar que su pareja se quedó dormido y poder desbloquear su celular.

Busca mensajes de infidelidad

En el material audiovisual se puede apreciar la insólita escena donde un chico no pudo resistir el sueño en la sala de un cine y terminó profundamente dormido en su asiento, sin percatarse de lo que sucede a su alrededor. Su celular, casualmente desbloqueado, quedó en su mano, lo cual no pasó desapercibido para su pareja.

"Ella le saca provecho a cada oportunidad que le da la vida", se lee en la corta descripción del video, dejando a entrever, que a pesar de que las luces ya se encontraban encendidas, la joven aprovechó el descuido y sin miedo a nada decidió ver qué podría esconder su novio, en su celular.

Asimismo, en otra de las leyendas que se lee en el clip es: "Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado", que logró superar las 207 700 vistas en la plataforma asiática de TikTok.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena por ambos jóvenes en el interior de una sala de cine. Algunos usuarios calificaron a la chica de "tóxica" por no respetar la privacidad de su pareja y hacer las cosas en un descuido suyo.

"¿Por qué el que graba no ayuda?", "pero qué habilidad", "protégeme Señor con tu espíritu", "Dios mío, no lo hagas, no", "mejor que no despierte", "por favor, pásenle la voz", "esto es demasiado", "yo me transfiero dinero a mi cuenta", "no contaba con su astucia", "yo hice lo mismo y exporté los chats sospechosos a mi contacto", "nunca te duermas soldado sino vas a caer", "el que nada debe nada teme y el que desconfía es el que más miente", "me ha pasado y cuando despiertas no es nada agradable", "descansa en paz", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como el video compartido en distintos medios de comunicación donde se ve a la joven aprovechar que su novio está dormido en la sala de un cine para desbloquear su celular, causó opiniones divididas, ya que muchos la criticaron por seguir con él si es que tiene dudas del amor que siente por ella.