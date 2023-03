07/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Siempre es un fastidio cuando un artista de demanda se salta tu ciudad mientras está de gira. Tal fue el caso de Perú, que se perdió el "Motomami World Tour" de la cantante española Rosalía, quien recorrió 15 países durante la segunda mitad del año pasado. Sin embargo, la ciudad de Lima decidió tomar asunto con sus propias manos, armando su propia variación del espectáculo pop para una multitud que estaba ansiosa de ver esta función. El que estuvo detrás de todo este tributo fue el influencer peruano Ioanis Patsias Morales, mejor conocido como iOA en el mundo de las redes sociales.

Influencers invitados

Según Patsias Morales, para armar este espectáculo tuvo que prepararse junto a su equipo más de 5 meses. El evento, el cual se denominó "Miji Show", contó con Andrés Grillo como telonero y Dj Peligro a cargo del after party. Además, estuvieron diferentes celebridades de Internet como Xanaxtasia, Benjadoes, Christian Company, Ric La Torre, Nick Sifuentes, Michelle Soifer, Lucianeka, entre otros. Se sabe que el tributo a Rosalía será publicado en el canal de YouTube del influencer peruano y será "el video más grande que ha hecho hasta el momento".

El evento, que se realizó en el Parque de la Exposición, contó con la presencia de más de 3.000 personas. Patsias Morales se mostró agradecido con el cariño de sus seguidores: "Cuando era niño, te lo juro de todo corazón, replicaba los conciertos en mi cuarto cerrado para que nadie me viera", dijo la youtuber durante el show . "Y no puedo creer que muchos años después, esté haciendo esto frente a más de tres mil personas [...] Sin ustedes, no sería posible. ¡Te quiero todo!".

Rosalía reacciona al "Miji Show"

Los 'Mijirritos' estuvieron muy activos comentando los videos del evento que fueron publicados. "Qué evento tan increíble. Un buen homenaje a Rosalía. A veces sentías que podías ver a la propia Rosalía en las pantallas", "De lejos, el mejor homenaje a Rosalía. La precisión que has tenido con cada detalle del Motomami Tour me puso la piel de gallina. Gracias por tanto, Ioa", "Un fuego el evento de la Ioalía".

Los cibernautas de TikTok y otras redes sociales no fueron los únicos en comentar sobre el "Miji Show", pues la misma Rosalía también lo hizo. "Dimensión paralela desbloqueada", escribió la novia de Rauw Alejandro.