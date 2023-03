Familia sorprende por vivir en casa 'flotante' en la cima de cerro en San Juan de Lurigancho

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Se inspiraron en la película "Up" de Pixar? Una animadora de fiesta infantil fue contratada para un show ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, al llegar al lugar se percató que el evento era en una casa 'flotante' ubicada en la cima de un cerro del mencionado distrito. Por este peculiar detalle, la joven trabajadora decidió grabar la locación del hogar y posterior a ello, publicó el clip en TikTok, donde tuvo diversas reacciones por parte de los cibernautas.

En diferentes distritos de nuestra capital existen miles de casas informales que están ubicadas en zonas de alto riesgo; es decir, si es que ocurre algún sismo, estas edificaciones serían una de las primeras en colapsar, ya que no están diseñadas para soportar desastres naturales. No obstante, las personas continúan construyendo sus viviendas sobre los cerros. Tal es el caso de una familia que vive en una zona completamente inestable en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El video viral, que hasta el momento obtiene más de 200.000 visualizaciones y 5.000 me gusta, muestra un barrio del distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Todo parecía normal; sin embargo, en las imágenes se ve a una casa que está 'flotando' sobre la cima del cerro y ello fue lo que llamó la atención de la animadora infantil, Luz de Luna, quien escribió en la leyenda de la publicación: "Cuando te mandan la ubicación para un contrato de show infantil y ves esto".

Animadora infantil viralizó la vivienda 'flotante' en TikTok

Diversas reacciones de los cibernautas

Como era de esperar, el video causó que miles de cibernautas dejaran divertidos comentarios, alguno de ellos son: "Esa gente no le tiene miedo a la muerte", "Espero nunca suceda una tragedia", "Es un proyecto que desafía las leyes de la física en modo prueba", "El que tenga miedo a morir que no nazca", "Bueno, está más que claro que no le tienen miedo a la muerte", "La irresponsabilidad en su máxima expresión".

Otros cibernautas pidieron a las autoridades que sancionen esta y otras edificaciones que son construidas en zonas no estables de la capital. "Las autoridades no deberían permitir que construyan esos lugares", "¿Hasta cuando el estado va a castigar a esos invasores que dan mala imagen al país? Multas y hasta cárcel deben de recibir", fueron algunos comentarios.