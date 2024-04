¡Insólito! Discapacitados pelean en plena vía pública y terminan tirados en el piso

Un video de dos discapacitados peleando en una vía pública ha llamado la atención y ha generado mucha controversia en redes sociales, debido a que ambas personas terminaron tiradas en el piso y aún así nunca dejaron de lanzarse puñetes.

El video fue ampliamente difundido en redes sociales, volviéndose viral en cuestión de horas. Aunque no se sabe la ubicación en donde fue grabado, se presume que el hecho habría ocurrido en algún país de Latinoamérica ya que se escuchan voces hablando español.

En el clip se puede observar a dos personas; el primero es un señor que va en silla de ruedas ya que tiene ambas piernas amputadas, mientras que el otro hombre tenía una sola pierna amputada y se movilizaba apoyándose de muletas.

En el inicio del video ambos se jalonean al costado de un auto rojo y en cierto momento, el señor de muletas jala al hombre silla de ruedas con tanta fuerza que termina tirándolo al piso; aunque debido el esfuerzo él también cae.

Lejos de frenar los ataques, ambos se reincorporaron físicamente y empezaron a tirarse puñetes como si estuvieran en un ring de box. Dos personas se acercaron para intentar separarlos, pero el señor de muletas al parecer no estaba dispuesto a dar una tregua ya que indicó con la mano que nadie se meta.

El video ha ganado gran popularidad en redes sociales en muy poco tiempo, incluso se ha difundido en otros países de Asia y los internautas no pudieron dejar de comentar al respecto.

"Tiene ventaja. Tiene una pierna mas", "No puede ser que ambos estén peleando cuando apenas pueden mantenerse firmes", "Pudieron haber sido atropellados", "Por qué solo graban y no los separan", "Y quién ganó al final?", "No debieron dejar que peleen, el señor que cayó de la silla pudo haberse lastimado mucho", comentarios.