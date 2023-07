¡Insólito! Mesera no deja salir a comensales que solo le dieron 20 soles de propina

17/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video viral ha causado gran controversia y debate al conocer la historia de una mesera que se rehusó a dejar ir a sus clientes por solo darle 100 pesos mexicanos (que son alrededor de 20 soles).

Pedía más de 100 pesos

En el material audiovisual compartido por la cuenta de @geacielafuentes, en la famosa plataforma asiática de TikTok, se muestra el preciso momento en que una joven mesera, en México, reclama e insiste en que los clientes que estuvo atendiendo le dejen una mayor propina.

Los tres comensales que se mostraron molestos por la actitud de la joven mesera, decidieron grabar la escena y en señalar que en el país mexicano no es obligatoria la propina, pero la mesera no entendía razones.

"No es obligatoria la propina. Te íbamos a dar 100 pesos y no se pudo. No traemos más que eso (...) Es que no tenemos efectivo (...) No es a fuerzas (...) Llama a la policía si quieres", exclamó uno de los clientes.

Ante ello, la mesera los amenazó con llamar al gerente del restaurante Train Bistro Altavista, para que la ayude a cobrar lo que ella le "parecía justo".

"Ahorita le digo al gerente, no se preocupe. Ahorita que venga y le explique por qué", concluyó la mesera.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y llamó la atención de muchos internautas, quienes no dudaron en mostrarse sorprendidos por la actitud de la joven mexicana al no dejar salir a los comensales por exigir el pago de su propina.

"La propina es opcional. No es obligación del comensal dejar propina a los meseros. El trabajador es el único culpable de no exigir un sueldo base", "si no les gusta....que renuncien.... llegará el momento en que me nadie quiera ser mesero...y entonces los dueños, tendrá que pagarles bien", "si ya perciben un sueldo porque dejar propina, mejor exijan salarios base para ellos", "los meseros dependen de la propina, seamos mas empáticos y dejemos lo justo, ¡obvio! ¡Si el servicio es bueno!", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip donde se ve a la mesera del restaurante Train Bistro Altavista confrontando a un par de comensales y presuntamente reteniéndolos porque estos le dejaron una propina muy baja, causó gran debate. Además, otros usuarios señalaron que debió reclamar a sus jefes y no a los clientes.