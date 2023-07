"Precavido, vale por dos": Hombre sorprende con su método para evitar robo de su celular

Las redes sociales nos sorprenden una vez más con un caso insólito compartido por la cuenta de @jhudits, en la plataforma china de TikTok, donde se ve cómo un taxista protege su celular ante un posible robo. La escena generó muchos comentarios de sus seguidores.

En el material audiovisual, de cinco segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven Jhudit graba una escena que le llamó mucho la atención mientras viajaba en un taxi.

Al parecer el taxista que la llevaba a su casa, decidió fabricar su propio case, pero completamente de fierro, con el objetivo de que no le roben. Según el relato, al parecer es muy común que los delincuentes hurten los teléfonos que se encuentran en bases de celulares sobre el tablero principal del auto, cuando estos se encuentran detenidos por los semáforos, en cada esquina.

"Los peruanos no vamos a la Nasa porque no queremos" y "taxista demuestra peculiar manera de cuidar su celular y es tendencia en redes", se leen dentro del video, que logró alcanzar más de 6 mil 'me gusta' y 300 comentarios, destacando la creatividad del señor para evitar ser víctima de la delincuencia en las calles de Lima.