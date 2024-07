¡Insólito! Mujer miente para faltar al trabajo y encuentra a su jefe en el mismo vuelo

10/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven dejó impactado a más de uno en redes sociales al confesar que no dudó en mentir en su trabajo para irse de viaje, pero no esperaba encontrar a su jefe en el mismo vuelo, dejando a todos con la interrogante de si tuvo una grave consecuencia como el despido.

Muchas personas esperan poder tomarse un día libre para descansar de las largas horas de su jornada laboral, pero algunos no desean esperar a que lleguen sus vacaciones y tratan de ingeniárselas para escapar del trabajo, a pesar de que deban transgredir las normas y la honestidad.

Mintió para un viaje soñado

Según el video compartido en la plataforma china, la joven fue identificada como Grace y contó que decidió mentir en el trabajo fingiendo estar enferma y embarcó en un avión con toda la ilusión de tener el viaje soñado a Tailandia, lejos del estrés laboral.

Sin embargo, fue grande su sorpresa al recibir en su celular un mensaje de su jefe: ¡una selfie!, pero no cualquiera, ya que en la imagen aparecían ambos en el mismo vuelo.

"Me pedí un día por enfermedad y he acabado en el mismo avión que mi manager", se lee en la breve descripción del clip, que generó cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones en TikTok.

¿Joven despedida por su jefe?

A pesar de que la situación fue incómoda y generó una gran preocupación en Grace, ella confesó que su jefe resultó ser una persona muy comprensiva e incluso la ayudó en lo que duraba su vuelo a Bangkok, dejando entrever que su puesto no corría ningún peligro tras su mentira.

Reacciones por "la mentira"

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la joven por su falta de ética y dar un mal ejemplo para otros que la siguen en TikTok. Por otro lado, algunos aprovecharon en asegurar que "tuvo un buen karma" y que incluso tomaban con buen humor la escena.

"No se cómo has aguantado, la verdad. Lloraría como un bebé y le entregaría mi carta de renuncia", "honestamente como jefe no podría enfadarme con la chica. Yo en su situación habría hecho lo mismo", "mentir en estas situaciones sale caro. Podrías haber perdido tu puesto de trabajo solo por no ir de cara", "¡por eso vale la pena ser honesto!", "dile que tuviste que tomar el vuelo para conseguir la medicina", expresaron algunos internautas.

Es tras la viralización del clip que se generó un debate, ya que una joven no dudó en mentir fingiendo estar enferma para no trabajar´y viajar, pero sin saber que se llevaría una terrible sorpresa.