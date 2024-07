Mujer borra base de datos de una empresa tras ser despedida: "Tenía que hacer justicia"

En las redes sociales, una mujer causó gran revuelo al revelar que decidió borrar todos los datos del sistema de su empresa tras ser injustamente despedida. Su acción generó debate entre los internautas.

Según el video compartido en X (antes Twitter), la fémina fue identificada como Florencia Gallo, originaria de Rosario, en Argentina. Ella afirmó ante las cámaras que se encontraba indignada por lo que su jefe hizo tras pedirle un aumento tras dos años y medio de esfuerzo y dedicación.

Florencia detalló que realizó labores de digitalización y automatización y en un acto de venganza por el despido decidió borrar toda la información que ella misma había creado para la empresa, que era una clínica odontológica.

"Yo me habré quedado sin trabajo, a mí me habrán echado dejándome sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer porque no tengo apoyo de mis padres, pero por lo menos yo no soy tan idio... para no darme cuenta de que no tengo que molestar a la persona que creó mi base de datos porque yo ahora la borré toda", se escucha decir a la mujer de forma irónica.