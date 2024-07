¡Impactante! Empresario regaló autos 0 km a sus empleados por sus esfuerzos y lealtad

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso como el de un empresario panameño que no dudó en regalar autos 0 Km a sus empleados como reconocimiento a sus esfuerzos y lealtad.

El hombre de negocios que se volvió tendencia por su insólita acción fue identificado como Juan Carlos Tapia, quien incluso se ganó el título de "el mejor jefe del mundo".

El empresario reveló durante una entrevista a Podcast Metro Libre que dicho premio lo otorga a los trabajadores que le han dedicado su vida a la empresa, por lo cual, los considera como parte de su familia.

"Yo me siento identificado con cada uno de mis empleados, que más que eso son familia, y sé lo que es venir de una provincia. Es un incentivo darle como obsequio un carro, llevan años acompañándome", expresó el presidente de Playa Escondida and Resort y Playa Caracol.

Sin embargo, sorprendió a todos al señalar que no sería la primera vez que lo hace, ya que esta acción hacia sus empleados se mantiene por más de 40 años.

Asimismo, se detalló que el empresario no solo regala autos 0 Km sino que les da días libres y horarios flexibles para que puedan pasar más tiempo con sus seres queridos y cuando retornen a su trabajo estén más despejados y sigan dando su mayor esfuerzo para que las cosas salgan bien.

Jorge Cáceres, uno de sus trabajadores, respaldó lo revelado asegurando que él ya lleva siendo motivado con cinco vehículos mientras que su otro compañero va a recibir su segundo auto después de trabajar durante más de 20 años.

Tapia reveló durante la entrevista que regala un Kia Picanto en la primera ocasión y un Kia Sorento a los miembros del personal ejecutivo.

"Esto lo hago hace más de 40 años, no es proselitismo, es ejemplo y me siento muy orgulloso de lo que he hecho hasta el momento", concluyó.