¡Insólito! Perrito se vuelve viral en TikTok al montar un burro en plena calle: "Va en camino a Belén"

08/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de animales son de los más virales en TikTok. Es así como, un perrito se hizo tendencia al ser visto montando un burro en plena calle.

"Perrito navideño"

El clip viral titulado: "Firulais viaja en su burrito camino a Belén" le pertenece a la cuenta @sr._firulais y nos muestra un episodio curioso donde un can se hizo protagonista al viajar sobre un animalito del establo considerado en todos los nacimientos navideños.

Los casos insólitos de la vida misma, son de los contenidos más llamativos, y en algunos casos, más graciosos que se pueden encontrar en la plataforma china. A poco de celebrarse la Nochebuena, muchos cortos mostrando los preparativos para tan esperada fecha empiezan a difundirse en esta red social, y uno de ellos ha captado la atención de los cibernautas.

En la esquina de una cuadra de una zona urbana, se observa a un burro llevar sobre su espalda a un can negro. El animal de carga va a paso lento y sincronizado caminando por una vereda, mientras el amigo de cuatro patas e encuentra sentado sobre su lomo buscando guardar equilibrio para no caerse.

Un usuario no pudo resistirse en grabar este momento 100% viral y se animó a compartirlo con sus seguidores sin imaginar la cantidad de reproducciones de su video: 1.2 millones.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, el material audiovisual de quince segundos de duración se hizo tendencia rápidamente en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 88.2 mil me encantas, 2734 comentarios y 8113 guardados.

Las reacciones a este peculiar suceso tuvo comentarios de todo tipo, pero resaltaron los más ocurrentes: "¡Qué bonito en su burrito sabanero!", "yo creyendo que lo había visto todo en esta vida", "el verdadero burrito sabanero", "Firu, Melchor", "y van a Belén", "¡qué hermoso! y el amigo que lo lleva para que no se canse", "el Firu: No cualquiera se da estos lujos", "mucho que aprender de los animalitos, los mensajes que dan son claros para el humano", "firulais cuidado con los frenos", "cómo es posible este suceso", "los mejores amigos", "¿a dónde va Firulais?", "el rey Firulais", "ya me siento en Israel, viendo esta escena", "Firualis rumbo a Belén sin escala".

De esta manera, un perrito montado sobre un burro causó sensación en la plataforma china y desató los mejores comentarios por este inusual suceso a puertas de las fiestas navideñas.