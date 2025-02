Joven de 25 años sorprende al revelar los beneficios de ser novio de una mujer de 46

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un insólito video. Un joven de 25 años no dudó en revelar a sus seguidores los beneficios de ser novio de una mujer de 46 años, sin tomar en cuenta la polémica que generaría.

Las parejas no dudan en demostrar cuánto se quieren delante de sus amigos y seres queridos, e incluso, defienden su amor de las críticas y cuestionamientos por sus diferencias de edad. Cada uno busca la forma de dejar en claro a todos que son felices y que la edad es solo un número, ya que en sus relaciones prima la confianza y el amor.

A través de un video compartido por la cuenta @EIRancheroLoco en X (antes Twitter), se puede conocer el caso de una pareja que trata de responder a sus detractores por demostrar cuánto se aman ante las cámaras, a pesar de su diferencia de edad.

La señora de 46 años comienza a preguntarle a su novio de 25 si es que le daba vergüenza salir con ella, pero él no duda en decirle de forma clara y concisa que nunca se sentiría mal de caminar a su lado. Seguidamente, la mujer comienza a explicar cuáles serían los beneficios que tendrían aquellos que decidan salir con mayores.

"La gente nos critica diciendo '¿qué haces con esa señora?', qué les importa. Tiene muchas ventajas: no vamos a tener hijos, no vamos a pelear por hijos, ni por embarazos, ni por pensiones, ni por si ya le bajó o no", expresaron entre risas.