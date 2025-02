Mujer sorprende a su esposo IN FRAGANTI con su amante en una feria: "La sacó de los pelos"

07/02/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más un caso insólito ocurrió en una pareja. Una mujer no dudó en encarar a la amante de su esposo tras encontrarlos in fraganti celebrando en una feria zonal. Lejos de pedir disculpas, el hombre salió despavorido mientras ambas féminas discutían por él.

Muchas relaciones terminan por distintos motivos, entre ellos la infidelidad por una de las partes, con el cual rompen por completo toda la confianza que se tenían y el amor que profesaban tener y gritaban "a los cuatro vientos". Algunas personas logran superar su ruptura amorosa, pero otros deciden ir en busca de quien los dañó y confrontarlo.

Mujer descubre infidelidad de su esposo

A través de las redes sociales, se difundió un video donde se ve cómo varias personas disfrutan de un agradable momento durante una feria en El Alto, en Bolivia, donde se ofrecen una gran variedad de servicios como puestos de comida, bebidas, venta de ropa y demás. Sin embargo, una mujer llamó la atención de todos por la escena que estaba a punto de protagonizar, completamente molesta.

La fémina se abalanzó sobre otra mujer, ya que resultó ser la amante de su esposo. Ambos fueron encontrados in fraganti disfrutando de su affaire tomando bebidas alcohólicas. La esposa comenzó a agredir y jalar del cabello a la otra ante la mirada de los transeúntes.

Los comerciantes que se encontraban en el lugar separaron a ambas mujeres para que dejen de agredirse, mientras que el esposo no desaprovechó el descuido y salió huyendo rápidamente para evitar los reclamos y "la vergüenza".

Reacciones al ver enfrentamiento entre esposa y amante

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en cuestionar el comportamiento del esposo por "sacar los pies del plato" y encima no enfrentar las consecuencias de sus acciones. Asimismo, otros criticaron a la esposa por "rebajarse" y pelear por un hombre que "no vale la pena" y que "no supo respetarla".

"La sacó de los pelos", "¿por qué pelear por algo que no sirve?", "qué vergüenza", "para que la otra aprenda a no meterse con hombre ajeno", "pelear por un infiel no vale", "¡ay, señoras! ¿dónde está su dignidad?", expresaron los usuarios en Facebook.

De esta manera, el clip generó revuelo en redes sociales por la reacción de una mujer tras descubrir a su esposo in fraganti con su amante en una feria de El Alto, en Bolivia.