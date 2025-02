Mujer se enoja con su pareja porque juega mucho PlayStation: "No te acuerdas de que tienes novia"

Una joven generó controversia en redes sociales tras difundirse la conversación con su novio en el que le increpa por jugar mucho PlayStation y no acordarse en estar pendiente de ella. La mujer aprovechó en sacarle en cara también sus sospechas de una infidelidad.

Las parejas viven momentos románticos y felices a lo largo de sus relaciones, pero desafortunadamente, no todos tienen finales felices. En algunos surgen pequeños problemas que si no son atendidos a tiempo se intensifican hasta el punto de quebrar por completo el amor que tanto se juraban ante todos.

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve algunas conversaciones en WhatsApp de una pareja. Un chico le escribió a su novia para saber cómo estaba y saber si podían verse en la noche, e incluso llevarle algo para comer como un helado.

"Hola gorda, estaba jugando a la Play. ¿Vos todo bien? ¿Nos juntamos a la noche? Te llevo heladito", escribió, aparentemente emocionado de poder pasar un momento agradable junto a su pareja.

Sin embargo, la joven aprovechó en reprocharle por sus recientes cambios de comportamiento en su relación, especialmente, por su desempeño en la intimidad, lo que le parecía una señal de que estaba 'sacando los pies del plato'.

"¿Hola gorda me decís? Te quedaste jugando a la Play y no te acordás que tenés novia", señaló la fémina visiblemente molesta. Pero no todo terminó ahí. Luego continuó increpando: "Bueno, la Play no es lo que importa ahora. Lo que importa es... Yo pienso que estás con otra, porque no puede ser que cuando estamos juntos duras 7 minutos. ¡7 minutos, Elián! Cuando antes durabas 25 o 30 minutos seguidos".