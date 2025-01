Mujer realiza emotivo quinceañero para su hija fallecida en cementerio: "El cielo está de fiesta"

Feliz cumpleaños en el cielo, mi hija hermosa. Te extraño con cada fibra de mi ser. No hay un día en que no llore por ti, no hay un momento en que no desee tenerte aquí. Pero prometo que seguiré celebrando tu vida, porque aunque no estés físicamente conmigo, sigues siendo mi orgullo, mi alegría, mi razón. Hoy, el cielo festeja tu vida y yo, desde aquí, elevo mi amor hacia ti, esperando que te alcance. Algún día, mi niña, bailaremos juntas ese vals que tanto soñé. Hasta entonces, seguiré mirando al cielo, enviándote mis abrazos, mis besos y mi eterno 'te amo'.