Joven descubrió infidelidad de su papá con su tía y los expone en redes sociales: "Traicionó a mi mamá"

Una joven generó el debate en redes sociales tras confesar la forma en que descubrió que su padre le era infiel a su madre, nada más ni nada menos que con su tía, la hermana de ella. La escena se viralizó en TikTok.

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se contó cómo una joven en el día de su fiesta de 15 años descubrió que algo raro ocurría entre su padre, de 42 años, y su tía, de 40. En plena celebración, su querida madre, de 37 años, tuvo que retirarse porque comenzó a sentirse mal.

Aparentemente, su padre, bajo los efectos del alcohol, comenzó a interactuar de forma sospechosa con la hermana de su madre, su tía, ya que comenzaron a llamarse de forma informal y dejar de lado el término 'cuñados'. Ello generó una gran inquietud en la chica.

Incluso, contó que su tía, que recientemente había atravesado una separación por infidelidad, compartía una relación cercana con su madre, al punto de contarle los detalles más cotidianos de su vida. Sin embargo, los gestos y actitudes entre cuñados hicieron que ella empezara a cuestionar esa conexión.

Días después del quinceañero, la joven no pudo ocultar más su malestar y decidió contar sus sospechas a su madre, quien lejos de creerle la comenzó a increpar el hecho de dudar de la fidelidad de su padre y mucho menos con su propia hermana.

"Le mostré a mi mamá, y ella que no, que no, que yo estaba mal. Habló con mi papá y le dijo que no, que cómo se le ocurría", comentó en el video.