¡Insólito! Mujer descubrió infidelidad de su NOVIO gracias a Spotify: "El que busca encuentra"

Una mujer contó los detalles de cómo descubrió que su novio le era infiel: ¡gracias a Spotify! La joven aprovechó un pequeño descuido para desenmascarar la traición del hombre que creyó era "el indicado".

Muchas personas toman acciones inesperadas para descubrir si sus "medias naranjas" les son infieles o no, ante la más mínima sospecha. Al confirmar las traiciones, muchos deciden que es mejor dar por finalizado el amor que alguna vez se juraron y 'dar vuelta a la página'.

¿Cómo Spotify fue clave para descubrir infidelidad?

Según el relato de la psicóloga Claudia Nicolasa en un podcast, una de sus pacientes llegó a su consultorio para contarle sus problemas de pareja, dejándola impresionada con una revelación: descubrió la infidelidad de su pareja a través de un detalle, aparentemente, insignificante en su cuenta de Spotify.

La mujer compartía su cuenta de plataforma de música con su novio, pero bajo un plan individual que permitía a una sola persona escuchar música al mismo tiempo. Todo comenzó cuando su pareja le decía que tenía mucho trabajo y pasaría tiempo en la oficina durante un fin de semana, por lo cual, no podría disfrutar junto a ella.

La fémina confió en las palabras de su novio; sin embargo, una noche, al intentar relajarse con música tranquila antes de acostarse, notó algo que comenzó a levantar las sospechas de algo inusual en la relación: en la aplicación sonaba música de fiesta en la madrugada.

"¿Por qué alguien que supuestamente estaba trabajando escucharía música de fiesta en plena madrugada?" La intuición la llevó a investigar más a la chica, porque le era inaceptable que un hombre tan ocupado bajo estrés laboral esté con esos ritmos musicales.

Mujer descubrió infidelidad del amor de su vida

Por esta razón la mujer decidió iniciar una investigación exhaustiva, al mismo estilo del FBI, pero al no encontrar nada sospechoso en las redes sociales de su novio ni en la de sus amigos decidió revisar la cuenta de Instagram de una chica que seguía a uno de los amigos de él, llevándose una desagradable sorpresa: encontró varias historias mostrando una fiesta en la casa de su novio, donde él aparecía acompañado de otra mujer.

Este pequeño error, derivado de un simple despiste en Spotify, fue la clave que permitió a la mujer comprobar sus sospechas y llegar a descubrir la verdad sobre la infidelidad de su pareja.

Reacciones de seguidores al video de TikTok

Como era de esperarse, el video se viralizó y generó cientos de comentarios de internautas que no dudaron en aplaudir a la mujer por no darse por vencida y destapar la infidelidad de su pareja. Por otro lado, algunos la calificaron de "tóxica".

"El diablo está en los detalles", "podría ser yo y siempre me acabo enterando de todo", "cuando buscas encuentras", "Que me lo digan a mí, que ya me caían las pruebas del cielo", "el que busca encuentra", "qué tóxica, tanto por una música de fiesta en madrugada", expresaron en TikTok.

De esta manera, el clip se volvió tendencia rápidamente tras darse a conocer que una joven descubrió a su novio infiel a través de un detalle aparentemente insignificante en su cuenta de Spotify.