Joven se enamora de trabajadora sexual y la consiente con su postre favorito: "Soy su cariñosa preferida"

El amor no conoce límites y un peruano lo ha demostrado al perder la cabeza por una trabajadora sexual, a quien le gusta consentir llevándole su postre favorito a su centro laboral. Un video, que se volvió viral en TikTok, muestra a la joven presumiendo en su cuenta de la plataforma china cómo uno de sus clientes ha traspasado la línea profesional, convirtiendo su relación en algo más íntimo.

En el video viral compartido en TikTok, la joven trabajadora sexual muestra con alegría y satisfacción el gesto de amor que ha recibido por parte de uno de sus clientes. Mostrando un postre favorito en sus manos, explica cómo este hombre ha ido más allá de lo convencional y ha decidido sorprenderla llevándole su dulce preferido a su lugar de trabajo.

La publicación rápidamente se hizo popular en TikTok, atrayendo la curiosidad y el interés de miles de internautas. En poco tiempo, el video captó la atención de miles de internautas, acumulando más de 372 mil 'Me gusta'. La muestra de cariño y el gesto romántico del cliente conmovieron a los usuarios, generando una avalancha de comentarios positivos. Este gesto inesperado y poco convencional en el ámbito de las trabajadoras sexuales llamó la atención de la audiencia.

"Cuando soy su cariñosa preferida; pero le da roche que me ría..., él sabe que me encanta la Nutella, yo feliz por la Nutella ahora que llegue a casa me la como", se le escucha decir muy contenta a la mujer en el clip que compartió.