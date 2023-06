¡Terrible susto! Hombre edita fotos de su hijo y casi le causa un infarto al abuelo

En los últimos días se volvió viral en las redes sociales, un vídeo que muestra como un hombre le envía imágenes editadas a su padre donde su hijo está peligro durante su visita a un conocido destino turístico en Norteamérica.

Las nuevas herramientas tecnológicas permiten a las personas mejorar la calidad de sus fotografías y darles una perspectiva más profesional, como es el caso de la conocida aplicación Photoshop, que gracias a su magia puede construir imágenes falsas y hacerlas pasar por reales, en algunos casos para fines laborales, y en otras para realizar alguna 'chacota'.

En esta historia que se volvió tendencia, el usuario @caseman0912, compartió a través de su cuenta de TikTok, cómo fabricó la mentira que asustó a su padre.

Según indicó Casey, utilizó la silueta de su hijo y lo adjuntó a varias imágenes de las cataratas de Niágara, ubicada en Canadá frontera con Estados Unidos.

No obstante, no solo trató de engañar al abuelo del menor con el hecho de que llegaron al lugar, sino que también intentaba hacerle creer que el niño estaba al borde del principio y con riesgo a caer a las aguas.

Por medio de una llamada telefónica, el hombre le cuenta a su padre el supuesto viaje y por medio del chat, le envía las fotos editadas. "Cataratas del Niágara", escribe, para posteriormente recibir un llamado de atención del señor.

"¡Casey! ¡Por favor, no hagas eso con Koden (el niño)! No lo dejes escapar de tu mano cerca de esa agua. Un desliz... ¡por favor! Oh Dios mío. No me vuelvas a enviar fotos como esa", respondió el abuelo muy preocupado por lo que miraba en los retratos.