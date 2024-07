Joven le pide matrimonio a su enamorado durante concierto de Taylor Swift: "¡Vivan los novios!"

22/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La magia de un concierto puede crear momentos inolvidables, pero cuando una propuesta de matrimonio se mezcla con la música de Taylor Swift, el resultado es verdaderamente especial. Esto fue lo que ocurrió en Milán, Italia, cuando un joven llamado Carlos Toral pidió la mano de su enamorado, Richard Trives, durante una presentación de la cantante.

Pedida de mano en concierto de Taylor Swift

Las pedidas de mano son siempre especiales, pero hacerlo durante un concierto de tu artista favorito es algo excepcional. Durante una emotiva interpretación de 'Love story' en un concierto de Taylor Swift en Milán, Italia, Carlos Toral decidió sorprender a su enamorado, Richard Trives, con una propuesta de matrimonio inolvidable.

Carlos Toral compartió el mágico momento en su cuenta de TikTok. En el video, se le ve arrodillándose y sacando una caja con un impresionante anillo mientras Taylor Swift cantaba su famosa canción romántica.

La respuesta de Richard Trives no se hizo esperar: aceptó la propuesta y ambos sellaron su compromiso con un tierno beso, rodeados de emocionadas 'swifties'.

"Hace un año conocía 4 canciones de Taylor Swift. Ahora he hincado rodilla en Love Story en Milán rodeado de swifties maravillosas y es mi artista más escuchada en Spotify. Y todo por culpa de Richard Trives", escribió Carlos Toral en la descripción del video.

El propio Richard Trives no tardó en comentar el video viral, añadiendo un toque aún más personal y emotivo a la publicación. "I said yes!!! El adolescente que llevo dentro sigue en una nube. Eres el mejor maestro y compañero de vida. Gracias, gracias y gracias, te quiero", escribió, compartiendo su alegría con miles de seguidores.

Reacciones en redes sociales

El video de la propuesta rápidamente se volvió viral, acumulando más de un millón de visualizaciones y alrededor de 192 mil 'me gusta'. La comunidad de seguidores de Taylor Swift, conocidos como 'swifties', se mostró entusiasta y conmovida por el romántico gesto, llenando la publicación con comentarios de felicitación y apoyo.

"Me encanta la emoción de todas las chicas de alrededor", "¡Vivan los novios!", "Qué belleza de video ¡Enhorabuena, chicos!", "No me canso de ver este video", "Lo mejor de lo mejor para ustedes", fueron algunos de los comentarios.

La propuesta de un joven a su enamorado durante un concierto de Taylor Swift es un testimonio del amor verdadero y la magia de la música. Compartido en redes sociales, este momento ha tocado miles de corazones, mostrando cómo los momentos especiales se vuelven inolvidables al compartirlos con quienes nos inspiran.