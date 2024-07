¿Lis Padilla se compró una casa con la fama que alcanzó gracias al trend de TikTok? Esto reveló

Los creadores de contenido están dando la hora. Tal es el caso de Lis Padilla, quien alcanzó la fama mundial gracias a la realización del trend 'Son De Amores', el cual se viralizó inmediatamente en TikTok y le habría permitido, según un conocido medio local, costear una lujosa casa.

En entrevista con Exitosa, la creadora de contenido, Lis Padilla, se animó a brindar detalles acerca de la casa que supuestamente habría adquirido con el dinero que le llovió luego de la publicación de su tutorial 'Son de Amores', versión portuguesa.

Al respecto, la tiktoker desmintió tajantemente dicha noticia, argumentando que el video donde aparece recorriendo diversos espacios de una lujosa mansión es del año pasado y que fue un préstamo por parte de una amiga para grabar contenido.

"No, no es cierto. Han sacado mal la noticia. Incluso yo vi ayer eso y no es verdad, han informado mal. Ese video es del año pasado, una amiga me ha prestado su casa para hacer contenido, pero es un sueño", declaró a nuestro medio.