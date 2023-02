Peruanos compran salchipapa de 2 soles en bolsa de marciano: "Ni en el colegio"

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Se volvió viral. A través de un video de Tik Tok, un usuario muestra que compró una salchipapa en bolsa de marciano e informó que le costó tan solo 2 soles. Esta grabación obtuvo varias reacciones y fue comentada por varios usuarios de la red social, quienes manifestaron su sorpresa por dicha invención.

Cabe señalar que, el video publicado por el usuario @como_papobre, titulado: "Mi causa y yo al ver que ya venden salchipapa de 2 soles". Además, en la descripción del video, el internauta señala lo siguiente: "si sale chaufa de 2 soles por que no podemos sacar una Salchi a 2 lukas".

Asimismo, acompaña el video con una estrofa de la canciónde Kenia OS llamada "Malas decisiones": "Sabes lo que pasa cuando estamos solos, hoy me puse linda para verte, y tú que estás con suerte".

Tras ser publicada la grabación, varios usuarios comentaron al respecto y señalaron que les hacía recordar la época de colegio.

"Ya me vi en mis años de colegio", "Yo compraba salchipapa a un sol y venía con ensalada", "Extraño la salchipapa de 3 soles, ahora todo está caro", "En mis tiempos de cole había combinado de un sol", "Dos por favor", indicaron los usuarios de Tik Tok.

Como se recuerda, hace unos días, se publicó otro video viral de un joven que informó que compró un chaufa de 2 soles. Ese clip tuvo más de 500 mil reproducciones, 33 mil 'Me Gusta' y un total de mil comentarios.

Tras ello, varios usuarios comentaron lo siguiente: "Hijito la bolsa se come también", Seguro es arroz con huevo", "A veces solo necesitamos un chaufa de dos soles", "En mi colegio estaba 20 céntimos en el quiosco", "Congelarlo y a ver que tal sabe una raspadilla de chaufa", "La pobreza no me va a ganar".

Mientras que el video del joven que compró salchipapa en una bolsa de marciano a dos soles cuenta con más de 1 millón de vistas, más de 100 mil reacciones y un total de 1303 comentarios.