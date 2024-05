¡Lamentable! Reconocida influencer sufre amputación de sus glúteos debido a mala cirugía estética

Lo que debía hacer una cirugía estética para mejorar su apariencia física, terminó en una terrible pesadilla para una reconocida influencer mexicana, quien sufrió la amputación de parte de sus glúteos debido a una mala praxis en una cirugía estética.

Carmen Yared Licona González, nombre real de la Wanders Lover, es una youtuber que nació el 16 de julio de 1983 en Mocorito, Sinaloa (México), que desde muy joven le ha gustado mejorar partes de su cuerpo, pero esto le trajo consecuencias negativas, ya que la persona que lo hizo le inyectó polímeros en los glúteos sin su consentimiento.

Sin embargo, todo terminó mal debido a que los biopolímeros alteraron sus organismo y le estaban produciendo mucho dolor, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para extraerse ese peligroso material.

"Ha sido un proceso súper doloroso. Traigo todavía unos drenes en cada glúteo y la verdad es que le he sufrido muchísimo. Cuando el doctor me abrió y me enseñó la cirugía, porque fueron seis horas de cirugía, me enseñó que los polímeros estaban tocando el músculo y los pudo quitar", declaró en un reciente encuentro con los medios de comunicación.