¡Lo disfrutó! Extranjero es aplaudido en redes por bailar huaylas en una boda en Perú

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la red social de Tik Tok, varios usuarios comparten videos que llaman la atención. Es el caso del usuario RoxPistacho, quien publicó un video de una celebración de una boda en donde se observa a un joven extranjero bailando huaylas. Este clip desató las risas de las personas en redes.

Cabe señalar que, el joven fue grabado, durante un matrimonio que se realizó en la región de Arequipa, bailando huaylas junto a una mujer, mientras que los demás asistentes, quienes zapatean realizan con destreza los pasos de la música folclórica peruana.

Asimismo, en la escena se observa al joven con un traje formal, con pantalón de vestir de color negro, una camisa blanca, una corbata azul y unos zapatos color marrón, además con una vincha rosada, que es parte del cotillón que repartieron en la fiesta.

En el clip también se visualiza al joven alegre tratando de zapatear y seguir el ritmo a su acompañante. Él mueve las caderas al compás de la música, da una vuelta y continua realizando unos pasos singulares que causó las risas en redes y que generó que el video sea reproducido varias veces por los usuarios de Tik Tok.

Hasta el momento, la grabación del joven bailando Huaylas cuenta con más de 200 mil reproducciones, un total de 4378 'Me Gusta' y 141 comentarios.

Es preciso indicar que, este video acaparó las miradas de varios internautas, quienes destacaron su baile y lo felicitaron por intentar zapatear y realizar pasos al ritmo de la música.

"Se valora el entusiasmo", "Lo importante es que lo intenta y lo disfruta", "Le pone empeño", "Cómo se divierte", "Lo dio todo", "Es el estilo americano", "Sacó su máximo potencial, vale un Perú", "Me contagia su ritmo", "Vale el intento", "¡Denle la nacionalidad de una vez!", indicaron algunos usuarios de Tik Tok.

Asimismo, otros usuarios revelaron sus experiencias con la múscida folclórica peruana e indicaron que ellos bailan igual que el joven extranjero, pese a que tienen la nacionalidad peruana.

"No me río porque claramente podría ser yo, siendo peruana", dijo una persona identificada como Alicia Carranza Lun en Tik Tok. Tras ella, la usuaria RoxPistacho, quien publicó el video, le responde lo siguiente: "jajaja! así es mi suegra, peruana y no puede".

Además, otros usuarios compartieron el video con sus amigos, conocidos, parejas, incluso con los integrantes de su familia. "Amorcitooooooooooooooo ... pa tu repertorio", indicó una usuaria tras etiquetar a su pareja.

Este video del joven bailando huaylas en un matrimonio fue compartido en varios medios de comunicación y en diferentes redes sociales.