[Video] Su amigo le quita la presa de pollo y se la da a un perro callejero, y causa risas en redes

14/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video que compartió la usuaria de Tik Tok, identificada como Angela Castañeda, se volvió viral. En esta grabación se observa que un perrito al ver comer a varias personas en la vereda, se acerca. Tras ello, un joven le quita una presa de pollo a su amigo, quien está distraído, para dársela al animalito. Ello causó la risa de varios y la sorpresa de otros al ver el comportamiento del joven.

Es preciso señalar que, en esta grabación se muestra al joven, que le quitaron la presa de pollo, incómodo; sin embargo, no hace ningún reclamo a su amigo sobre lo sucedido. Además, se observa que sus compañeros que están sentados al costado de él se ríen por la acción que realizó uno de ellos.

Cabe señalar que, la usuaria Castañeda utiliza la canción "El baile del Perrito" de Wilfredo Vargas para llamar la atención de los usuarios de Tik Tok e indica en la descripción del video lo siguiente: "jajaja pobre amigooo su pollo". Esta grabación contó con más de 1 millón de reproducciones, más de 40 mil 'Me gusta' y un total de 1496 comentarios.

Algunos de los ciudadanos que comentaron la grabación se manifestaron a favor de que el perrito sea alimentado, mientras que otros protestaron por el joven que no pudo probar su presa de pollo.

"Feliz por el perro y triste por el muchacho", "La tristeza de uno es la alegría del otro", "Me hacen eso y me desconocen", "Con la comida no se juega", "Imagínate qué tanto tuvo que ahorrar para tener almuerzo ese día", "Los dos sufrieron porque creo que al perro no le gustó el pollo", fueron algunos de los comentarios publicados tras observar el video.