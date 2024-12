Madre cobra alquiler y comida a su hijo de 12 años y causa polémica en redes: "Es su obligación"

Una madre de familia generó el debate en redes sociales tras revelar que no duda en cobrar dinero a su hijo de 12 años para que ayuden a cubrir la luz, su comida y el alquiler de donde duermen. A pesar de los cuestionamientos, la mujer sostuvo que tienen un fuerte motivo para ello.

En el material audiovisual compartido en la famosa plataforma china de TikTok, se conoce la historia de una mujer española que explica que cada semana sus pequeños niños, tanto de 12 como sus hermanitos, reciben un sueldo de 100 euros (391.65 soles) por realizar tareas domésticas como ordenar la sala, tender sus camas, entre otros, con el fin de enseñarles a ser responsables.

Sin embargo, señaló que a pesar de recibir el dinero, no pueden usar todo, ya que 50 euros (195.82 soles) van a cubrir sus "gastos básicos" como la comida, servicios de agua, luz y especialmente el alquiler. Mientras que el monto restante les enseñó a ponerlos en una "caja de ahorros" para que así más adelante puedan usarlo cuando en realidad lo requieran.

"Queríamos enseñarles a gestionar sus finanzas desde pequeños, algo que no se enseña en la escuela ", precisó la tiktoker en otro video de @cajahorro, luego de recibir duras críticas en los comentarios por "quitarle dinero" a sus hijos.

Además, resaltó que el dinero que los pequeños van ahorrando serán entregados cuando ellos cumplan la mayoría de edad, por lo cual, no comprende por qué los ataques de los internautas en TikTok.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no aprobaron la decisión de la madre, asegurando que era obligación de ella el mantenerlos hasta que se independizaran. Por otro lado, algunos la aplaudieron por incentivar a sus niños a apreciar el valor del esfuerzo.

"Está educando a un adulto funcional", "ojalá me hubieran enseñado eso de pequeña", "no entiendo por qué le tiene que cobrar luz y alquiler, si mantener a los hijos es su obligación", eso es educación financiera", "pues muy mal, al colegio no se va a comerciar", "solo son niños", "si ellos mismos les dan el dinero, "les cobran" y es ahorro para los mismos niños. Todo se trata de enseñarles el sentido del dinero, ahorrar, invertir. Es buena enseñanza", expresaron en TikTok.