Joven causa polémica por bailar mientras su pareja de 85 años está hospitalizado: "Me puso en el testamento"

Una joven impactó a todos tras grabarse bailando al lado de la cama de su pareja de 85 años, quien estaba hospitalizado. La chica aseguró que su emoción se debía a que ya se encontraba en el testamento de su novio.

Joven baila al lado de su novio hospitalizado

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven canadiense identificada como Browsing Aurora, de solo 22 años, aparece ante las cámaras bailando completamente emocionada y contenta al lado de su pareja de avanzada edad.

Su novio se encontraba echado en la cama de un hospital en estado vulnerable por su condición de salud, pero al parecer ello no habría importado para la chica, puesto que realizó un trend de forma sensual para TikTok con la canción 'Keep Up' de Odetari y se cuestionaba si debía desconectar al hombre o no tras saber que ya era heredera de su fortuna.

"¿Chicos, debería desconectarlo?", se lee en la breve descripción del clip que fue compartido en la famosa plataforma china por la cuenta de @chloekaaja.

Demostraba su amor en redes sociales

Ante la polémica causada por su baile, la joven trató de explicar que solo trataba de alegrar a su pareja en una complicada situación que atraviesa actualmente. Además, indicó que lo quiere y siempre comparte videos del "amor que se profesan" en redes sociales.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

La escena generó alrededor de 125 mil vistas y cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar duramente a la joven de 22 años por aprovecharse de alguien mayor y jugar con sus sentimientos, porque les parecía que era evidente que solo estaba detrás de su dinero hasta el punto de calificarla como "interesada" y "cazafortunas". Por ello, pidieron a los familiares del hombre retirarla del testamento, de ser cierta la información.

"Bueno, él tuvo un buen viaje", "espero que muestren esto a la corte", "bailaba por una gran póliza de seguro de vida", "desvergonzada", "cazafortunas", "esto es muy triste", "pobre hombre", "que la familia del enfermo tome medidas respectivas al respecto, todo a lo legal", expresaron algunos internautas en la famosa plataforma china de TikTok.

De esta manera, el clip generó gran revuelo y controversia en redes sociales tras ver a una joven tiktoker ponerse a bailar junto a su novio hospitalizado e incluso asegurar que su alegría se debe a que sabe que está incluida en el testamento.