¡Más enamorados que nunca! Abuelito sorprende con emotivo regalo a su esposa

El amor traspasa las barreras y no tiene límite de edad. Muchas parejas buscan la forma de sorprender a sus parejas y mostrarles que siempre serán el amor de su vida. Es así como un video compartido en redes sociales por la cuenta de @fabriciodadeck4, cautivó a más de uno de sus seguidores por la emotiva sorpresa que le tenía un abuelito a su esposa por su cumpleaños.

Conectados y enamorados en estos 76 años

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un hombre de avanzada edad se acerca lentamente a la cocina donde le espera el amor de su vida, con quien lleva 76 años de casado. El señor Octavio, el protagonista de esta historia sostiene con una de sus manos un ramo de flores y en la otra un andador con una sonda, debido a su enfermedad.

Al momento de ingresar, su esposa, Neide, se emociona por el regalo y las conmovedoras palabras que le dedica su esposo por su cumpleaños número 90.

"Han pasado 90 años ¿verdad? Que Dios te de mucha paciencia para aguantar al viejo", manifestó emocionado el señor y luego se dieron un fuerte abrazo y un tierno beso.

Le pidió a Dios más años de vida juntos

En la descripción del video, el nieto de ambos, quien decidió compartir su historia, escribió: "Hoy debería haber corrido al trabajo. Ella ha estado hablando de su cumpleaños número 90 durante meses. Mientras me estaba arreglando, noté su mirada triste. Así que decidí quedarme en casa para almorzar con ellos. Corrí al supermercado y compré estas flores para que él las regalara. A los 96 años, mi abuelo ya no sale de casa y requiere algunos cuidados. No me imaginaba su emoción. Los dos están extremadamente conectados y lúcidos".

Asimismo, señaló que sus abuelitos se encuentran muy enamorados y siempre tratan de demostrar todo su afecto en cada una de sus acciones sin importar el día. Más adelante, comentó: "Un ejemplo raro. Hermoso de ver y convivir. ¡Un privilegio! Hoy el día está dedicado a ella, mi trabajo puede esperar. Momentos como estos son únicos. ¡Qué gratitud poder brindar estos instantes de felicidad y estos recuerdos! ¡Feliz cumpleaños, abuela! ¡Te quiero!".

Reacciones de los seguidores

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por el momento compartido y protagonizado por esta pareja de abuelitos, quienes a pesar de su edad siempre buscan la forma de sorprenderse y demostrar todo su amor. Algunos indicaron que les gustaría mantener una relación sólida como la de ellos y que siempre es bueno decir "te quiero" a las personas que nos importa.

Video tiene 4 millones de visualizaciones

"Ella queriendo un besito de él, Dios mío que hermoso", "qué ternura", "cuánto amor demuestran ambos", "qué emocionante, hermoso, que Dios les conceda más años de vida por su química", "con cosas así todavía me dan esperanza en el amor, ¿te imaginas que me pase esto hermano?", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.