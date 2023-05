"Hay que hacerse el coj...": Abuelitos sorprenden con sus consejos para tener un matrimonio sólido

25/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las relaciones de pareja constituyen una parte importante de la vida de las personas, desde la adolescencia hasta la vejez. Por ello,los jóvenes de hoy en día buscan los mejores consejos y secretos para tener una relación duradera, y para ello recurren a sus abuelitos o padres. Es así como un video compartido por la cuenta de @veriverano_, en la plataforma asiática de TikTok, causó revuelo entre sus seguidores por los trucos que dio una pareja a su hija. ¿Qué dijeron?

Mantienen una relación de 47 años

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que una joven almueza junto a sus padres y tiene una duda que le gustaría que sea absuelta por ellos: "Pregunta para mis papás que llevan 47 años de casados. Bueno, ¿cuál dirían que es el secreto para seguir casados hasta ahora?", quedando sorprendida por sus insólitas respuestas.

Su mamá le dice que solo tendría que "soportar" a las ocurrencias de su esposo, mientras que su papá dio su consejo de oro para tener un matrimonio duradero: "¡hay que hacerse el cojudo!", causando la risa de su hija.

En otros de sus videos, la joven señaló que sus papás se quieren mucho y, que como toda pareja tienen sus momentos de discusiones, pero tratan de resolverlo cuando están más calmados y tratan de mantener una buena comunicación.

Video viral en TikTok

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la peculiar escena y no dudaron en señalar que sus consejos serían de gran 'utilidad para muchos jóvenes que recién se casan'. Asimismo, otros aprovecharon en dar más trucos para mantener su relación y no terminar en el camino, así como indicar que lo mejor es tener paciencia.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

"Resignación, esa es la clave del éxito en el matrimonio", "no están casados, están cansados", "16 años de casados y no me separo porque ya sería por la santa huevs", "el logro no estar casados tanto tiempo, el logro máximo sería haber vivido feliz, sea con pareja o sin. Si no soy feliz no quiero ni 10,20, 30 o 40...", "en realidad esos son los verdaderos tips para durar tanto tiempo", "con esa respuesta creo que se quedaron por el que dirán, por los hijos, porque no hay de otra", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en el video compartido en TikTok.