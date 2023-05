"La familia siempre primero": Joven llevó a sus abuelitos a conocer Machu Picchu por primera vez

10/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos de consejos sobre cómo viajar al interior del país y así poder descubrir las costumbres y grandes maravillas que poseen los más icónicos sitios turísticos del Perú. Es así como un video publicado por la cuenta de @solischa10, en la reconocida plataforma de TikTok, conmovió a más de uno de sus seguidores al ver cómo una joven sorprendió a sus abuelitos en un viaje.

A pesar de que son cusqueños nunca lograron conocer Machu Picchu

En el material audiovisual se ve cómo dos abuelitos viven una experiencia única gracias a su nieta, quien decidió llevarlos a conocer Machu Picchu, la antigua ciudad de los incas, por primera vez, a pesar de que ambos adultos mayores son cusqueños.

En las distintas escenas se puede apreciar el preciso momento en que visitan las aguas termales de Aguas Calientes, en familia, y se ve como la abuelita está contenta por la experiencia turística que está viviendo junto a sus seres queridos.

Luego, pasan a conocer uno de los sitios más sobresalientes de Cusco y que todos desean ver alguna vez en su vida, ¡Machu Picchu! Con paso lento, comenzaron a apreciar los bellos paisajes que posee esta maravilla turística y se sentaron para guardar en sus memorias esa experiencia única.

"Ya hemos llegado al pueblo de los incas. Estoy picchando mi coquita. (Machu Picchu) es muy hermoso", contó la abuelita.

En la descripción del video se lee: "¿Fue una experiencia única, también les gustaría viajar con su familia?", donde la joven no dudó ni un segundo en señalar que sus abuelitos son las personas que más quiere en la vida, así como a sus padres, porque siempre están para ella, apoyándola en todas las metas que se traza.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

El video se volvió rápidamente tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la joven para con sus abuelitos, quienes siempre quisieron conocer Machu Picchu.

"Qué hermoso", "qué linda tu abuelita, se ve tan tierna", "qué ternura", "disfruten, es hermoso", "la familia siempre primero", "lloré con tu video", "qué lindo felicitaciones", "yo siendo cusqueño aún no conozco Machu Picchu", "es su legado hermoso mi Perú", "qué linda tu abuelita, me recordó a la mía, se ve tan tierna", "es la realidad de una gran parte de la linda gente de Cusco, me consta ya que pregunté algunos cusqueños y me respondieron que no conocían", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.