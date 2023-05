"Me llegan al p...": alumna de pre San marcos explota durante resolución de problema

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una estudiante del Centro Preuniversitario de la universidad Nacional Mayor de San Marcos no pudo medir sus palabras contra una de sus compañeras durante la resolución de un problema.

El hecho empezó cuando un profesor dictaba una clase de Cálculo y una de las alumnas prendió el micrófono para hacer una pregunta, puesto que no había comprendido cierta parte del problema."Profesor, otra dudo que tengo es ¿De dónde salió el 37 y el -16?, cuestionó.

Tras ello, su compañera no dudó en reaccionar y responderle. Sin embargo, no sabía que tenía el audio prendido. "Caracho, me llegan al p.... Sale ese resultado por que se descompone. Multiplícalo y te sale 592 ¿Tan difícil es?", exclamó la estudiante mientras explicaba brevemente lo que se debía hacer en la operación matemática.

Al escuchar la situación tensa, el profesor de clase solo dijo: "Ya, tranquilos, sin molestarse. Por lo que, seguidamente, apagó los micrófonos de los alumnos de la clase".

"Sin molestarse ni renegar. He apagado el micro para todos, disculpen, pero préndalo solo para consultas. No lo hagan renegando. Igual, hay que avanzar porque sino nos quedamos", enfatizó el profesor.

Cibernautas en contra del accionar de la joven

Usuarios de TikTok expresaron su opinión frente al hecho, algunos dijeron que tenía poca paciencia con su compañera; mientras que otros recomendaron que los micrófonos deben estar apagados siempre y solo cuando presionen la opción de levantar la mano puedan hacer sus preguntas.

Tal vez esa primera chica no tuvo las mismas facilidades de formación académica que la otra, a veces hay que ser empáticos", "Hay que tener cuidad con el micro, el ego de algunas personas los hace ver demasiado mal", "A partir de ese momento, a la chica ya no le va a gustar preguntar porque pensará que le pasará lo mismo", "No quiero ser malo, pero en esas pre es toda una competencia", "Hay que ser empáticos, no todos aprenden al mismo ritmo", comentaron los usuarios frente al hecho.

¿En qué consiste la Cepre San Marcos?

El Centro preuniversitario es uno de los servicios que presta la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a la comunidad estudiantil. Lo que permite el ingreso directo a la casa de estudios a través de vacantes limitadas. Por un periodo determinado, los estudiantes reciben clases según las materias que tendrán calificación mensualmente. El puntaje permitirá identificar si logran acceder a la "Decana de América".