Con tan solo 14 años y el coeficiente intelectual de Einstein, un niño logró ingresar a San Marcos

Tiene apenas 14 años, su identidad aún se desconoce; sin embargo, acaba de ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Según reveló durante una entrevista, el examen le resultó muy sencillo.

Niño de 14 años logra ingreso a la UNMSM

Un tiktoker se encontraba realizando entrevistas a diferentes personas en la calle. Uno de los entrevistados fue un niño de 14 años, quien reveló que había ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El menor relató que era la primera vez que postulaba a la UNMSM, y que el examen de dicha casa de estudios le pareció "fácil".

A sus 14 años ya tiene un puesto asegurado en la carrera de Arquitectura. Por si fuera poco, el menor envió un mensaje a las personas de su edad que desean superarse. "Se tienen que esforzar, porque el examen no están difícil. Ahora el examen que he dado estaba fácil", dijo.

Confesiones San Marcos fue la cuenta de TikTok que compartió el video, que tiene la siguiente descripción: "Otro 'niño prodigio' encontrado en San Marcos, "El examen de San Marcos estaba muy fácil".

Reacciones de los usuarios

Los usuarios de la aplicación china no dudaron en felicitar al adolescente, otros, por el contrario bromearon sobre la reacción del entrevistador al escuchar la reacción del pequeño.

"Generalmente, los chicos que se atreven a postular es porque ya han rendido un examen simulacro en colegios preuniversitarios", "Humildad", "Felicitaciones", "El entrevistador se sorprendió", "No sabía que en UNMSM había Arquitectura", fueron algunos de los comentarios.

¿Qué es un niño prodigio?

Un niño prodigio es un pequeño o joven que tiene habilidades o talentos sobresalientes en una o varias áreas, como la música, las matemáticas, las artes visuales, la ciencia o el deporte.

A menudo, estos niños tienen una capacidad de aprendizaje y retención de información excepcional, así como una capacidad creativa y de resolución de problemas fuera de lo común.

Los niños prodigio pueden ser identificados a una edad temprana, a menudo antes de los 10 años, y pueden requerir una educación y atención especializadas para desarrollar todo su potencial.

Sin embargo, también es importante recordar que los niños prodigio todavía son menores y necesitan un equilibrio saludable entre el desarrollo de sus talentos y habilidades y su crecimiento emocional y social.

Es importante tener en cuenta que ser un niño prodigio no garantiza el éxito en la vida. A menudo, estos menores enfrentan desafíos únicos en su camino hacia la madurez y pueden necesitar apoyo adicional para navegar en un mundo que a menudo no comprende o no está preparado para ellos.