"Me vieron la cara": Su exnovio se casó con su amiga y ella se VENGÓ en plena boda

Una joven generó polémica tras confesar que no dudó en vengarse de su exnovio por casarse con su amiga. Según su relato, no desaprovechó la oportunidad para decirle todas sus verdades delante de sus invitados.

Muchos encuentran al amor de sus vidas, pero desafortunadamente no todos tienen finales felices por distintos motivos, entre ellos la infidelidad, con el que rompen por completo la confianza en su relación. Algunos logran superar la ruptura y dar la 'vuelta a la página', pero otros deciden planear cómo desquitarse por el daño y la traición.

En el material audiovisual, de solo dos minutos y 42 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven, que asegura ser cantante argentina, cuenta a sus seguidores de la famosa plataforma china de TikTok, que fue contratada para cantar en una boda sin imaginar de quién se trataría.

La empresa que presta servicios para eventos y que la contrató no sabían que ella estaría involucrada personalmente con el protagonista de la celebración. Uma German relató que debía ir a la boda de su exnovio y no dejaría pasar la oportunidad de vengarse, puesto que se casaría nada más ni nada menos que con quien ella consideraba su amiga.

"Como persona madura, podría haber dicho que no iba. Pero me hicieron tanto mal, que voy a ir para vengarme. Siento que el Universo me está dando limones para que haga limonada", se le escucha decir en el clip.