Hombre pide a su amante que respete a su esposa: "A ella no la voy a dejar"

Un hombre generó polémica tras pedir a su amante que respete a su esposa, esto tras escuchar los reclamos de la mujer por seguir mandando dinero a la madre de sus hijos. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales.

Pide respeto a la madre de sus hijos

En el material audiovisual, de solo un minuto y 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre se ve visiblemente molesto e indignado por los reclamos de su amante con quien vive en Estados Unidos, ya que le parecía inconcebible que le exija dejar de dar dinero a su esposa en México.

El sujeto asegura que no le haría caso, puesto que ella sabía bien que tenía una esposa que cuida de sus hijos en su país natal y no pensaba dejarlos desahuciados. Asimismo, le indicó que si no le parecía bien podía irse de la casa porque nunca abandonaría a su esposa.

"Bájale, no le digas así a la mamá de mis hijos, cuando yo te conocí, yo te dije yo tengo esposa en México, tú eres mi amante, tú no eres mi esposa. (...) Sabes búscale o le busco yo. Lo siento, pero ella es mi esposa y mamá de mis hijos, y a ella no la voy a dejar", le dice el hombre, mientras que la amante le vuelve a resaltar: "Decídete ya, vives mucho tiempo conmigo, a mí me vas a mantener y te responsabilizas de la casa".

Hombre 'explota' contra su amante

Sin embargo, el hombre explotó al escuchar que la mujer calificó de "arrastrada" a la madre de sus hijos porque aún recibía su dinero, a pesar de que él ya no compartía su vida junto a la suya.

"Ya les habías mandado la semana pasada, ¿otra vez le tuviste que mandar a esa arrastrada?", exclamó la amante. El sujeto, sin poder controlar su molestia, le señaló: "Es un recibo. Este es un depósito que les hice a mis hijos, porque van a empezar a ir a la escuela, les puse dinero para los uniformes y los útiles".

Reacciones de seguidores en redes sociales

Como era de esperarse, la escena generó controversia y cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al hombre por hacer respetar a su esposa, ya que ella se sacrifica cuidando a sus hijos. Por otro lado, algunos lo cuestionaron por el engaño y la traición hacia la mujer que juró "amar por toda la eternidad".

"Por lo menos defendió a la mamá de sus hijos y se preocupa por ellos", "si en verdad la respetara y la amara no tendría una amante", "los dos están mal, si él tenía esposa y la respetara tanto no tendría amante", expresaron en TikTok.

