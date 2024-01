"Mi viejo amigo": Joven lleva en triciclo personalizado a su perro anciano con singular cartel

01/01/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha venido viralizando un video donde un joven lleva a su perro anciano en un triciclo personalizado con un peculiar cartel. Los usuarios han reaccionado encantados por su grandiosa iniciativa.

"Por un millón como tú"

El clip viral titulado: "Lleva a su perrito anciano en un carrito con el cartel: 'mi viejo amigo'", le pertenece a la cuenta @unconditional.dog y nos muestra el amor que tiene un muchacho por su mascota.

Hace tres días, en Villa Mercedes, provincia de San Luis, Argentina un hecho conmocionó a los cibernautas de ese país y del mundo, ya que se vio un caso de altruismo y consideración hacia las animalitos.

Según las imágenes compartidas en la plataforma china, un joven se hizo viral al idear una forma de trasladar a su perro longevo y no dejarlo solo en casa: un triciclo personalizado.

Este peculiar objeto tenía la apariencia de la parte trasera de una mototaxi peruana y lo más resaltante en su estructura fue un letrero que decía: "Mi viejo amigo", esto fue lo que encendió aún más la curiosidad de la persona que grabó ese momento y también de los cibernautas.

El dueño del can goza de buena salud y estado físico, según se puede observar en el video, y pedalea constantemente por una gran avenida hasta que es alcanzado por un hombre que iba en una motocicleta.

Este último, al ver el ingenio del joven no dudó en expresarle lo gran persona que es por preocuparse por su mascota de mayor edad: "No, no, por mil millones de tipos como este, un capo", dijo a viva voz.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de ocho segundos se hizo tendencia rápidamente en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con un millón de reproducciones, 113.9 mil me encantas, 825 comentarios, 8449 guardados.

Las reacciones de los cibernautas fueron positivas ante este suceso que demuestra el amor hacia las mascotas y su preocupación por su bienestar: "El mundo necesita más personas como tú", "crack los dos, el que lleva a la mascota en el carrito y el que reconoce que el tipo es un capo", "un grande", "debería haber más gente como tú, bro", "maravilloso", "por más personas con amor y empatía por los animales".

De esta manera, la iniciativa de un joven por construir un triciclo personalizado para su perro anciano y pasearlo por una gran avenida fue aplaudido por los cibernautas.