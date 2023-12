¡No aguantó más! Perro abre su regalo antes que dueña se lo entregue: "Pasa pa´acá"

25/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La medianoche de ayer ha traído una y mil anécdotas a la hora de la entrega de obsequios. Es así como, un perro sorprendió a su familia al abrir su regalo antes que su dueña se lo entregase.

El clio viral bajo la descripción: "La nueva técnica de apertura rápida de regalos jajaja..." le pertenece a la cuenta @mimyramirezossandon y nos muestra la desesperación de un can ante la entrega de presentes por Navidad.

No solo los niños se vuelven ansiosos a la hora de la entrega de obsequios. Una usuaria compartió con sus seguidores un hecho poco usual que le pasó con su amigo fiel de cuatro patas.

La ciudadana chilena de nombre Mimy Ramírez adoptó hace un año a Kiwi, un hermoso perrito, y tras cumplirse un año de estar con ella y con motivo de la Nochebuena se le ocurrió sorprenderlo con un pequeño, pero significativo regalo. No obstante, no creyó observar su emoción igual o mayor a la de un infante.

Según las imágenes compartidas por la propia usuaria, toda su familia se encuentra reunida en la sala compartiendo momentos juntos. Entre risas y un ambiente de buen humor, llegó la hora del intercambio de regalos.

Ante este momento tan esperado, la mujer dice: "Para el Kiwi de..." y no terminó de decir quién le había regalado algo a su mascota, porque en ese momento el can saltó rápidamente hacia el paquete donde venía su obsequio.

La mordida que dio el perro fue contundente porque abrió rápidamente el empaque y dejó caer una pelota, la cual la terminó llevando al sillón para jugar con ella.

La curiosa reacción de la mascota ha sido tendencia en TikTok al punto de llegar a tener 3.3 millones de reproducciones en menos de un día de haber sido difundida.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, el corto de 16 segundos de duración capturó la atención de los cibernautas, ya que cuenta con 485.4 mil me encantas, 3266 comentarios y 23.7 mil guardados.

Las opiniones de las personas ante la ocurrencia de Kiwi fueron los más graciosos. "El Kiwi: déjame ayudarte", "Kiwi: pasa pa' ca'", "Kiwi es el bebé consentido de la casa", "el kiwi: no te preocupes, yo lo abro", "el kiwi: no no nada de presentación, dame acá", "Kiwi: ya, ya, señora, preste pa' ca'".

De esta manera, un perro causó revuelo en la plataforma china al emocionarse tanto por la entrega de su regalo, que al no contenerse terminó arrebatándolo a su dueña.